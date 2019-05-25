0553 313 94 23

Türkiye'den yeni 'Çin' hamlesi! Yürürlüğe girdi

Çin menşeli bazı alüminyumdan ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:39
Türkiye'den yeni 'Çin' hamlesi! Yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. AŞ tarafından yapılan ve Panda Alüminyum AŞ, İspak Esnek Ambalaj Sanayi AŞ, Sinanlı Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ile gümrük tarife pozisyonunda aynı fasıldaki "diğerleri" başlığındaki ürünlere yönelik uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca Mısır menşeli "kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri" ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması sonucu alınan karar da yürürlüğe kondu. Mısır menşeli olduğu beyan edilen ürünü Türkiye'ye ihraç eden Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üretici niteliğine sahip oldukları ve halihazırda söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşıldı. Soruşturma dönemi itibarıyla Mısır'ın Türkiye'ye ihracatının tamamının söz konusu firmalarca üretilen ürünler olduğu tespit edildi. Bu nedenle Çin menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli ürünlere uygulanmaması kararlaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:39
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Çin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
    1. Bursa’da işçi servisi devrildi: 10..
    2. Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait..
    3. "Hepimiz kültürümüzün bir diplomatı..
    4. İşte TFF'nin Müslüman ülkede..
    5. TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler..
    6. BAYK Kış Trofesi
    7. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    8. Taşan dere ıslah edilmeye başlandı
    9. CHP’li Kiraz’dan Yeşilyurt Muhtarlar..
    10. Robotlarıyla yarışan genç mucitler..
    11. Kaçak balık avına para cezası
    12. Salsa Türkiye Şampiyonası’nda..
    13. Vali Varol taşkın ve heyelan bölgesini..
    14. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Monaco'da pole pozisyonu Hamilton'ın
    16. Kent kart matikler yaygınlaşıyor
    17. Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    18. Çamlık’a çevreci tabelalar..
    19. Ayvalık’ta 66 kaçak göçmen yakalandı
    20. Türk Telekom'dan Galatasaray'ın..
    21. Yolun karşısına geçmek isterken..
    22. Şehit Turgut Solak Lisesinden müzik..
    23. "Seçimin en sağlıklı şekilde..
    24. Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
    25. Bigadiç’te şoförlere brifing
    26. Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte..
    27. BUSAT’ta Yurdakoş dönemi
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    29. Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı