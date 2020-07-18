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Aktüel

Türkiye'den Venezuela'ya "tıbbi yardım" desteği

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:00:32 -
Türkiye'den Venezuela'ya "tıbbi yardım" desteği

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Venezuela'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla dost Venezuela halkının Kovid-19’la mücadelesine destek olmak için tıbbi malzeme yardımının gönderildiğini belirterek, "Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde bu zorlu süreçte, uluslararası toplumla dayanışma mesajımız açık ve net." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları

Venezuela'ya tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A 400M" tipi dev nakliye uçağı, 16 Temmuz'da Türkiye'den havalanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jorge Arreaza, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçağı başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanında karşılamıştı.

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