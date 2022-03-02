Türkiye'den Ukrayna'ya yeni "Bayraktar TB2" teslimatı

Konuyla ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Bayraktar TB2’ler, Ukrayna’ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti. Ayrıca sahada daha çok Javelin ve Stinger olacak" ifadelerine yer verildi.

Baykar Savunma’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatı gerçekleştirmesi, oldukça olası bir durum. Ukrayna’nın Baykar Savunma’ya yönelik 48 adetten fazla TB2 SİHA siparişi bulunuyordu ve uzun süredir de teslimat gerçekleştirilmiyordu.

Ukrayna ve Bayraktar TB2

Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya’nın saldırılarıyla 24 Şubat 2022 tarihinde başladı. Savaş esnasında Rusya Federasyonu’nun ilk hedefleri arasında yer alan Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), bölgedeki yoğun Rus hava savunma sistemi varlığına rağmen görevlerini sürdürüyor. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA, Rus elektronik harp sistemlerinin karıştırmasına da maruz kalıyor.

Oryx kullanıcı adına sahip araştırmacı, Ukrayna’nın Bayraktar TB2 SİHA’lar ile vurduğu Rus Ordusu’na ait platformların listesini çıkarttı. İçeriğe göre Rusya’nın listesi kabarık…

Listeye göre Ukrayna Ordusu, Buk Hava Savunma Füze Sistemi’ne ait 2 adet TEL ve 2 adet ise TELAR’ı, TB2 SİHA ile imha etti. 1 adet Tor-M2 Hava Savunma Füze Sistemi, 1 adet zırhlı muharebe aracı, 4 adet Msta-B 152mm’lik Kundağı Motorlu Obüs ve 17 adet kamyon ile cip de TB2 SİHA’dan atılan Roketsan MAM-L mühimmatlarının hedefi oldu.

Listenin sadece Ukrayna Ordusu tarafından yayımlanan görüntülere göre hazırlandığını belirtmekte fayda var. Dolayısı ile TB2 SİHA’nın başka hedefleri de imha etmiş olması muhtemel.

Bayraktar TB2 SİHA, hem Ukrayna Hava Kuvvetleri hem de Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Azami 4 adet Roketsan üretimi MAM-L/C mühimmatıyla görev yapabilen SİHA, elektronik harp sistemlerinin karıştırma faaliyetlerine rağmen görevini başarıyla gerçekleştiriyor.

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