Türkiye’den Türkmenistan’a "Korvet" teslimatı

11 Ağustos günü Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un da katıldığı teslim alma töreninde Türkmenistan Donanması için Türkmenbaşı Deniz Üssü’nde inşa edilen "Deniz Han" isimli korvet Türkmenistan Donanmasına teslim edildi.

Türkmenistan ile Gülhan/Dearsan arasında imzalanan anlaşmaya dair detaylar net olmasa da anlaşmanın IDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında imzalandığı biliniyor. Basına sızan detaylara göre inşa edilen korvet 92 metre uzunluğunda. Şu an için bir adet ile sınırlı olduğu iddia edilen gemi inşa sayısının gelecek yıllarda artması bekleniyor.

Dearsan, 2010 yılından bu yana Türkmenistan Donanması ve Türkmenistan Sahil Güvenlik güçlerine çeşitli tiplerde toplamda 25 adet gemi teslim etti. Bunlar arasında 10 adet Tuzla Sınıfı Devriye Botu, 2 adet çıkarma gemisi, 6 adet hücum bot, 5 adet arama/kurtarma gemisi, 1 adet hidrografik gemisi ve 1 adet yolcu gemisi yer alıyor.

Dearsan tarafından "C92" olarak nitelendirilen korvet, Türk savunma sanayii için ilklere de imza atıyor. Türkmen sınıfı korvetlerde ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi yer alıyor.

Türkmenistan, GÖKDENİZ için ilk sipariş veren dost ve kardeş ülke olmuştu. GÖKDENİZ halihazırda Türk Donanmasına ait gemilerde dahi kullanılmazken Türkmen Donanmasına ait bir gemide kullanılmaya başlandı.

Geminin silahları ise şöyle:

- 76mm Leonardo Super Rapid Deniz Topu

- 1x35mm ASELSAN GÖKDENİZ (Korkut-D) Hava Savunma Sistemi

- 2x25mm Stabilize Otomatik Makinalı Tüfek

- 7mm Stabilize Otomatik Makinalı Tüfek

- 2×8 VL MICA (MBDA)

- 1×8 SAM OTOMAT Mk2 Bl 4 (MBDA)

- 1XTorpido Fırlatma Sistemi

- 1Xasw Roket Fırlatma Sistemi

Gemide çok yüksek oranda Türk savunma sanayii ürünlerinin yer aldığı ise net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Özellikle ASELSAN’a ait ürünler öne çıkıyor.

Geminin genel özellikleri:

- Uzunluk: 91.40 metre

- Deplasman: 1.600 ton

- Hız: 26 kts

- Menzil: 3000 NM

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemidir. Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlamaktadır.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

GÖKDENİZ YHSS genel özellikleri

- Stabilize silah kulesi ile deniz durumu 0 – 5 aralığında işletim

- Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

- 3-B Arama Radarı (Opsiyonel)

- Otonom veya Savaş Yönetim Sistemi’ne entegre operasyon

- 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

- Parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz ---------

- Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)