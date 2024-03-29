Türkiye'den tüm zamanların turizm rekoru!

Türkiye, 2023 yılında ziyaretçi sayısında ve yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydederek, tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.

2023 yılında Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi'nin sonuçlarına göre Türkiye'de turizm alanında hem ziyaretçi sayısında hem de yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydedildi ve tüm zamanların turizm rekorunun kırıldı. 2023 yılında Türkiye'de 2023 yılındaki kartlı ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yaklaşık %20 arttığı ve turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamaların döviz bazında %16'dan fazla arttığı belirlendi. Analiz, son beş yılda Akdeniz Havzası'nda ortalama yabancı kart harcamalarının yaklaşık iki katına çıkarken, Türkiye'nin aynı dönemde 2018 seviyesinin üç katına yakın büyüklüğe ulaştığını gösterdi.

2022 yılında Türkiye'yi ziyaret eden her beş turistten biri 2023'te tekrar Türkiye'yi tercih ederken ikinci kez gelen bu turistler ortalama bir turistten yaklaşık %60 daha fazla kart kullanımı gerçekleştirdi. Ayrıca, analiz, yabancı turistlerin ATM'lerden nakit çekme oranlarında azalma trendinin 2023'te de devam ettiğini, ancak kartlarıyla daha fazla harcama yaptıklarını ortaya koyuyor. Bu da kartlı ödemelerin turizm gelirlerini kayıtlı ekonomiyi büyüterek arttırdığına işaret ediyor.

Araştırmadan öne çıkan başlıklar arasında, Türkiye'de yapılan harcamalarda perakende alışverişlerin %40'a yakın olduğu, bu nedenle Türkiye'nin konaklama ve yeme-içme odaklı diğer Akdeniz ülkelerinden ayrıştığı yer alıyor. Ayrıca, son bir yıl içinde Türkiye'ye uzun süreli ziyaretlerde bulunanların, yabancı kart kullanımının önemli bir kısmını oluşturduğu ve uzun süreli ziyaretçilerin ortalama bir ziyaretçiden beş kat daha fazla kart kullanımı yaptığı görülüyor. 2023'te Türkiye'ye gelen kartlı ziyaretçi sayısında ilk dört turizm koridoru İngiltere, Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan oldu. Kart başına kullanımda ise Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor. 2023'te sağlık turizminin Akdeniz Havzası'ndaki turizm harcamalarının %2'sini oluşturduğu, ancak bu rakamın Türkiye'de turist harcamalarının %6'sına denk geldiği belirtiliyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin bu alanda stratejik bir rekabet gücü elde ettiğine işaret ediyor. (Ekonomim)

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