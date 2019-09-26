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Türkiye'den tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı! SAT ve SAS komandoları...

Türk donanmasının Mavi Vatan sonrası Ege ve Doğu Akdeniz’de icra ettiği Kararlılık 2019 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. SAT-SAS timlerinin çıkarma eğitimi yaptığı, denizaltı ve gemilerin sıcak harp çalıştığı tatbikatta İHA’ların deniz savaşına yönelik taktik kabiliyeti de geliştirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:44
Türkiye'den tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı! SAT ve SAS komandoları...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan'daki yeni harekât eğitim dönemi faaliyetlerinin ilki olan Kararlılık 2019 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. 16-22 Eylül tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen ve Yunanistan ile Rum Yönetimi'nin yakından izlediği tatbikat bu yıl ilk kez icra edildi. Deniz Kuvvetleri ile Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının müşterek harekât kabiliyetlerinin artırıldığı tatbikat 80'den fazla geminin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Kara ve Hava Kuvvetlerinden uçak ve helikopterler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri de tatbikatta görev üstlendi.

Donanmanın seçkin savaşçıları Su Altı Taarruz (SAT), Su Altı Savunma (SAS) ve amfibi piyade taburlarının katıldığı tatbikatın ilk safhasında fırkateyn, korvet ve hücumbotlar tarafından su üstü, hava savunma ve kara bombardımanı atışları yapıldı, belirlenen hedefler başarıyla imha edildi. Tatbikatın ikinci safhasında ise muharip gemiler ve denizaltılar ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in tamamında, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri ve insansız hava araçları desteğinde 'çok tehditli ortamda' harp oyunu icra edildi. Türkiye'nin denizlerdeki haklarını gasp etmeyi amaçlayan projeler ve ittifaklarla anılan Ege ve Doğu Akdeniz'de, çok tehditli ortamda harekât eğitimi, stresli ve gerçekçi savaş şartlarının simüle edildiği bir ortamda yapıldı.

Kararlılık 2019, Türk donanmasının artan imkan ve kabiliyetleriyle göz doldurdu. Doğu Akdeniz'de 'gelişmiş su üstü harbi' eğitimi başarıyla tamamlanırken, eş zamanlı olarak Ege Denizi'nde yapılan amfibi harekât eğitimi kapsamında SAT ve SAS timlerinin desteğinde deniz piyadeleri tarafından çıkarma eğitimi yapıldı. Harekât, helikopterler ve çıkarma araçlarıyla desteklendi. SAT timleri, Ege Denizi'nin değişik bölgelerinde ani reaksiyon eğitimleri kapsamında verilen görevleri başarıyla yaparak verilen hedefleri en kısa sürede ele geçirdi.

Olası tacizlere karşı ve eğitimler kapsamında tatbikat süresince Ege ve Doğu Akdeniz'de en az 3 insansız hava aracı da sürekli havada kalacak şekilde konumlandı. Tatbikat genelinde su üstü birliklerini destekleyen İHA'ların deniz harbi taktikleri geliştirildi ve harekâta destekleri denendi. Türk donanması, Mavi Vatan'daki 2019-2020 yılı harekât döneminin ilk tatbikatı olan Kararlılık 2019 ile Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması için verilecek her türlü göreve hazır olduğunu bir kez daha dosta-düşmana kanıtlamış oldu. Tatbikatla eş zamanlı olarak Doğu Akdeniz'de aktif görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ve ODTÜ'nün araştırma gemisi Bilim-2'ye refakat görevi sürdürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:44
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