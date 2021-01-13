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Gündem Türkiye'den testleri devam eden koronavirüs aşısıyla ilgili Çinli SinoVac firması sessizliğini bozdu
Gündem

Türkiye'den testleri devam eden koronavirüs aşısıyla ilgili Çinli SinoVac firması sessizliğini bozdu

Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da klinik testlerine devam edilen koronavirüs aşısıyla ilgili Çinli SinoVac firması sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:13:00 -
Türkiye'den testleri devam eden koronavirüs aşısıyla ilgili Çinli SinoVac firması sessizliğini bozdu

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi ölümlere neden olmayı sürdürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Çin'de kullanılan Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da klinik testlerine devam edilen koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapıldı.

Çinli SinoVac firması açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üçüncü aşama koronavirüs aşısı testlerinin sonucu, aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir"

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