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Siyaset Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Senegal'in Gniby kentinde iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 22:26:00 -
Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Senegal'in Gniby kentinde iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Senegal'in Gniby kentinde bugün yaşanan kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile dost ve kardeş Senegal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Senegal'in güneybatısında iki otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetmiş, 78 kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, kazada yaşamını yitirenler için yarından başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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