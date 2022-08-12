Türkiye'den Suriye'ye ilişkin yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakare çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, (Suriye'de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" ifadeleri kullanıldı.