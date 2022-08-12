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Gündem Türkiye'den Suriye'ye ilişkin yeni açıklama
Gündem

Türkiye'den Suriye'ye ilişkin yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 12:18:00 -
Türkiye'den Suriye'ye ilişkin yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakare çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, (Suriye'de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Adama katil diyeceksin, onlara göre terör unsurlarını eğitip donatıp göndereceksin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi haydi anlaşalım.
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