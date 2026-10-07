Türkiye’den Suriye ve Lübnan’a yardım ulaştırıldı

Lübnan ve Suriye’ye Sadakataşı Derneği tarafından yardım ulaştırıldı. Dernek Suriye ve Lübnan’da toplamda 400 aileye zekât desteği ulaştırdı. Yardım çalışmalarının devamında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Burj El Barajne Mülteci Kampı’ndaki El Aksa anaokulunun eğitim yılı açılışı gerçekleştirildi. Okulun bir yıllık işletme giderleri, bakım-onarım harcamaları, gıda ihtiyaçları ve öğretmen maaşları dernek tarafından karşılandı.

Suriye ve Lübnan’da 200’er aileye zekât dağıtımı

Sadakataşı yardım heyeti, ilk olarak Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Yermük Mülteci Kampı’nı ziyaret etti. Kampta yaşayan 200 Filistinli aileye zekât dağıtımı gerçekleştiren heyet, ardından geçtiği Lübnan’ın Sur ve Cübeyl kentlerinde de 200 aileye zekât desteğinde bulundu.

El Aksa Anaokuluna ziyaret

Dernek tarafından 2017 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Burj El Barajne Mülteci Kampı’nda açılışı yapılan El Aksa Anaokulu da heyet tarafından ziyaret edildi. Halihazırda 200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış programına; AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Sadakataşı Kadın Kolları Başkanı Büşra Çevik ve Sadakataşı Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yeni eğitim yılının açılış programında okuldaki 200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye setleri hediye edildi. Kurumun bir yıllık işletme giderleri, bakım-onarım harcamaları, gıda ihtiyaçları ve öğretmen maaşlarını karşılayacak olan nakdi yardım dernek tarafından okul idaresine teslim edildi.

‘‘Haklının güçlü olduğu bir dünya olacak’’

Eğitim sezonunun açılışında konuşma yapan Yıldız Konal Süslü çocukların barınmaya, güvende olmaya ve sevilmeye hakkı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; ‘‘Çocuklarımızın her biri ışıl ışıl. Hayata güvenle ve umutla bakabilecekleri bir okul ortamları var. Burada sadece eğitim almıyorlar; güvendeler, beslenebiliyorlar ve yan yanalar, yalnız olmadıklarını hissedebiliyorlar. Hani bir çocuk gülerse dünya güler diyoruz ya, burada binlerce Filistinli gülüyor. Bu demektir ki dünya bu Filistinli çocuklarla gülecek inşallah. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak şundan çok eminiz: Haklının güçlü olduğu bir dünya olacak inşallah. Çünkü 'Dünya 5'ten büyüktür'. Ve çocuklarımız daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvende olacağı bir dünyayı, bir yaşamı, bir Filistin'i, bir vatanı hak ediyorlar. Onları bu okuldaki gibi Mescid-i Aksa'da, Filistin'de görebilmeyi de temenni ediyoruz. Yüzlerindeki tebessüm hiç bitmesin ve yarına dair her biri sadece Filistin ve kendileri için değil, bizler için de umut olsunlar.’’

"Filistin'in geleceğini olan yavrularımızın eğitim görmeleri sağlanıyor"

Programda konuşma yapan Büyükelçi Lütem, Lübnan'da Sadakataşı Derneği ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu dile getirdi. Lütem yaptığı konuşmada "Bu güzel okulda bu güzel çocukların, Filistin'in geleceğini temsil eden bu yavrularımızın hiçbir eksiği olmadan eğitim görmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı. Çocukların eğitim görmesinin önemine dikkati çeken Lütem, şunları kaydetti: "Elbette Lübnan'a yine devlet kurumlarımızın veya STK'larımızın yaptığı gıda yardımı, giyim yardımı, barınma yardımı, bunların her birinin yeri çok çok değerli. Ama eğitimin yeri bence geleceğin inşası açısından baktığımızda, Filistin'in hak ettiği yerde bu pırıl pırıl çocukların katkılarıyla bulunması açısından baktığımızda daha da farklı bir yer tutuyor." İfadelerini kullandı.

"9. eğitim öğretim yılı için bir aradayız"

Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal da yaptığı konuşmada; "Sadakataşı Derneği’mizin bundan 9 yıl önce Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın destekleriyle Beyrut'ta bulunan Filistinli mültecilerin yaşadığı Burj El Barajne kampında yapımını gerçekleştirip açılışını yaptığı Aksa Anaokulunun 9. eğitim öğretim yılı sezon açılışı programı için bir aradayız. Dernek olarak 9 yıldan bu yana okulun işletme projesini her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim yılının açılışına Türkiye'den gelerek katılan kıymetli milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca her anlamda derneğimizin ve Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının Lübnan'da yaptığı faaliyetlere büyük destek veren, her zaman yanımızda olan Sayın Büyükelçimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.