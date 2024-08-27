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Gündem Türkiye'den stratejik hamle! Katar ile ortak filo kuruldu
Gündem

Türkiye'den stratejik hamle! Katar ile ortak filo kuruldu

Yeniakit Publisher
2024-08-27 15:51:00 - 2024-08-27 15:53:09
Türkiye'den stratejik hamle! Katar ile ortak filo kuruldu

Türkiye Orta Doğu’da stratejik hamle yaparak Katar’ın Dukhan Hava Üssünde ile Müşterek Filo kurulduğu açıklandı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde Dukhan Hava Üssü‘nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Binbaşı (Pilot) Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile bir araya geldi. İki komutan, ortak filodaki çalışmaları, eğitim sürecini ve hazırlıkları yakından inceledi. Ziyarete her iki ülkeden çok sayıda üst düzey subay eşlik etti.

Müşterek Filo hakkında detaylı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak yayınlanan fotoğraflarda Katar’a ait Rafale ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yer alması, filonun yapısı hakkında ipuçları veriyor. Bu yeni oluşum, Türkiye ve Katar arasındaki uzun süredir devam eden askeri işbirliğinin son halkasını oluşturuyor.

İki ülke arasındaki savunma ortaklığı, 2015 yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasıyla ciddi bir ivme kazandı. Bu anlaşma, Türkiye’nin Katar’daki ilk daimi askeri üssünü kurmasının önünü açtı. Nisan 2016’da Tarık bin Ziyad kışlasında resmen faaliyete geçen bu üs, iki ülke arasındaki güvenlik bağlarını güçlendirdi.


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TÜRKİYE BÖLGEDE GÜÇLÜ AKTÖR

Türkiye-Katar askeri ittifakı, bölgesel güç dengelerinde önemli bir faktör haline geldi. Bu ortaklık, Türkiye’nin Orta Doğu’da stratejik konumunu pekiştirmesine katkı sağlarken, Körfez bölgesindeki güvenlik yapılanmasında da yeni bir sayfa açtı. Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın kurulması ve genişletilmesi, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin derinliğini gözler önüne seriyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin bölgede kilit bir oyuncu olarak konumunu güçlendirirken, Katar’ın da savunma kapasitesini artırmasına yardımcı oluyor.

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