Türkiye'den stratejik hamle! Katar ile ortak filo kuruldu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde Dukhan Hava Üssü‘nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Binbaşı (Pilot) Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile bir araya geldi. İki komutan, ortak filodaki çalışmaları, eğitim sürecini ve hazırlıkları yakından inceledi. Ziyarete her iki ülkeden çok sayıda üst düzey subay eşlik etti.

Müşterek Filo hakkında detaylı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak yayınlanan fotoğraflarda Katar’a ait Rafale ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yer alması, filonun yapısı hakkında ipuçları veriyor. Bu yeni oluşum, Türkiye ve Katar arasındaki uzun süredir devam eden askeri işbirliğinin son halkasını oluşturuyor.

İki ülke arasındaki savunma ortaklığı, 2015 yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasıyla ciddi bir ivme kazandı. Bu anlaşma, Türkiye’nin Katar’daki ilk daimi askeri üssünü kurmasının önünü açtı. Nisan 2016’da Tarık bin Ziyad kışlasında resmen faaliyete geçen bu üs, iki ülke arasındaki güvenlik bağlarını güçlendirdi.



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