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Türkiye'den sonra KKTC de harekete geçti! İş adamı tutuklandı

Türkiye'de sanal bahis ve kumarla mücadeleye hız verilmesinin ardından harekete geçen KKTC'de yapılan polis tarafından yapılan operasyonda tutuklanan 10 kişinin ardından Kıbrıslı ünlü bir iş adamı da gözaltına alındı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
Türkiye'den sonra KKTC de harekete geçti! İş adamı tutuklandı

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın sanal bahis ve kumarla mücadeleye hız vermesinin ardından KKTC hükümeti de yasadışı sanal kumar ve bahis şebekelerine karşı mücadeleyi artırdı.

KKTC’li iş adamı B.A'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi sanal bahis suçlanmasından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

İşyeri olarak kullanıyorlardı

Girne'de geçtiğimiz gün polis tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından olayla bağlantısı olduğu belirlenen ünlü iş adamı B.A. dün polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği yaptığı incelemelerde işadamı B.A’nın suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etmek suçundan geçtiğimiz Perşembe günü işyeri olarak kullanıldığı tespit edilen dairelere yapılan operasyonda, şans oyunları yasasına aykırı olarak internet üzerinden “Dobrabet” isimli bahis ve kumar sitesine, yasa dış bahis ve kumar oynatıldığının tespit edildiği belirlendi.

Yapılan baskında apartman dairesinde 10 çalışan tutuklanırken, 18 adet bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 masaüstü call center arama telefonu, 7 harici harddisk, 1 USB ve birçok dokümana polis tarafından el konuldu.

3 farklı adres, iş adamının şirketinin sorumluluğunda

Yürütülen soruşturma kapsamında, “Dobrabet” isimli bahis sitesinin B.A’ya ait olduğu yönünde bulgular tespit ettiklerini ifade eden soruşturma memuru Yahya Suiçmez, FEO Elegance sitesinin B.A’ya ait olduğunu, site içindeki yasa dışı bahis ve kumar oynatılan 3 farklı adresin de B.A’nın işletmeciliğini yaptığı şirketin sorumluluğunda olduğunun tespit edildiğini vurgularken çok sayıda kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalama emri çıkarıldığı belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi, B.A’nın sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın güvenliği için iki gün poliste tutukluluk kalmasına karar verdi.

11 zanlı 2 Eylül tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
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  2. KKTC
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  5. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği
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