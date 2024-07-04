Türkiye’den son dakika Suriye açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki olaylar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır.

Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şuan Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur.

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Suriye ile ilişkiler

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır.

Türkiye, Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir.

25 bin uzman alımı

Bakanlık kaynakları, TSK’ya 25 bin Uzman Erbaş temini ile ilgili sorulara da “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 03-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115.883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Muayene İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri ve Sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır” cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın ziyareti

Bakanlık kaynakları, Suudi Arabistan Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretine ilişkin sorulara da şu cevabı verdi:

Suudi Arabistan, bölgemizin önemli bir aktörüdür. Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini geliştirmeye önem veriyoruz. Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında kendi yerli üretimini artırma hedefi doğrultusunda müşterek projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman El-Suud’un ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunma imkânı yaratmıştır.

Kanunlardaki değişiklik

Bakanlık kaynakları, TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair sorulara şu cevapları verdi:

Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden bir kaçından bahsedecek olursak;

-Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya vb. vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanmakta,

-Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkân sağlanmakta,

-Uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi altmış günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanmakta,

-Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında Solotürk ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edildiğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz’da KKTC’de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarını bölgeye yayma girişimlerini ciddi bir tehdit olarak gören MSB'den uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumlara, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükûnetin tesis edilmesi için çağrı yapıldı.

Haftalık değerlendirme toplantısı sonrası MSB'den şu açıklamalar yapıldı;

Değerli Basın Mensupları, Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1.327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 03 Temmuz’da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir.

İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda;

- Son bir hafta içerisinde, 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.029 olmuştur.

- Son bir haftada engellenen 1.216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63.433’e ulaşmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Sayın Bakanımız;

- 02 Temmuz’da Ankara’ya resmî ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanını ağırlamış,

- 03 Temmuz’da ise Tunus’un Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir.

Sayın Bakanımız, NATO’nun 75’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Temmuz tarihleri arasında Vaşington’da icra edilecek “Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”ne katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecektir.

Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız’ın 08-09 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı’nı ziyaret etmesi planlanmaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir.

Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hâlâ duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir.

İsrail’in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hâle getireceği açıktır.

Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükûnetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- 27 Haziran’da Akdeniz’de Müşterek Hava Sahası Kontrol Yönetim tatbikatı icra edilmiştir.

- 24 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında İskoçya’da Sea Breeze,

- 01-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler,

- 04-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz’de Breeze tatbikatları devam etmektedir.

- Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 04-07 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirilmekte,

- Romanya Deniz Kuvvetlerine ait VICE ADMIRAL CONSTANTIN BALESCU gemisi tarafından ise 06-08 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.

01 Temmuz’da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla İstanbul’da, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni icra edilmiştir.

TCG YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz ve TCG AKÇAY mayın avlama gemimiz ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru ALEXANDRU AXENTE mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru STRUMA mayın avlama gemilerinden müteşekkil Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) 02 Temmuz 2024 - 02 Ocak 2025 tarihleri arasında 6 ay süreyle Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapacaktır.

Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Filipinler’in ardından Singapur’a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, bugün; bir sonraki liman olan Sri Lanka’ya seyre başlayacak, 09-11 Temmuz tarihleri arasında Sri Lanka’nın Kolombo limanını ziyaret edecektir.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (Maritime Security Centre of Excellence - MARSEC COE) tarafından, 4’üncü Deniz Güvenliği Konferansı 27-28 Haziran’da 27 ülkeden 202 katılımcı ile İstanbul’da icra edilmiştir.

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 21 gemi ile 21 liman ziyareti icra edilmiştir. Ziyarete açılan gemilerimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, vefatının 478’inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı şimdiden saygı ve rahmetle anıyoruz.

28 Haziran’da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya’da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ile F-16 uçaklarımız Batı Karadeniz’de eğitim icra etmiştir.

02 Temmuz’da NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız, Havadan İhbar Kontrol uçağımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu gerçekleştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir.

Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır.

27 Haziran’da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız ile Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve 6 refakatçisi ülkemize getirilmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır.

Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamındaki başvurular, 30 Haziran itibarıyla tamamlanmış olup aday değerlendirme süreci devam etmektedir.

“Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 20 Temmuz’a kadar sürecektir.

Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.