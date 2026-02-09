Türkiye’den Somali’ye Yetimler İçin Eğitim ve Yaşam Merkezi

Merkez, 275 yetim çocuğun barınma, beslenme, eğitim ve mesleki gelişim dâhil olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecek.

Yetimler için tam donanımlı yaşam alanı

Mogadişu’da âtıl durumda bulunan bir yapının devralınarak yeniden inşa edilmesiyle hayata geçirilen merkez; yatakhaneler, eğitim sınıfları, cami ve mesleki kurs birimlerinden oluşan kapsamlı bir yaşam alanı sunuyor.

Merkezde kalan çocuklar, temel ihtiyaçlarının yanı sıra değerler eğitimi ve mesleki becerilerle desteklenerek sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, projeyle her bir çocuğun kendini güvende, değerli ve yalnız olmadığını hissetmesini hedefliyor.

Üst düzey katılımla açılış töreni

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına, Somali devlet protokolü, Türkiye temsilcileri ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının üst düzey yetkilileri katıldı.

Törende; Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Caliyow Ibrow, Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Abdulkadir Ali, Mogadişu Belediye Başkanı ve Benadir Bölge Valisi Dr. Hassan Mohamed Hussein, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, Muslim Aid Australia (MAA) CEO’su Ahmed Malas ve Zamzam Derneği Başkanı Shuaib Turbachir yer aldı.

“Türkiye, en zor zamanlarımızda yanımızda duran kardeştir”

Açılışta konuşan Mogadişu Belediye Başkanı ve Benadir Bölge Valisi Dr. Hassan Mohamed Hussein, Türkiye ile Somali arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekerek, "merkezin bu kardeşliğin somut bir göstergesi olduğunu" söyledi.

Hussein, özellikle eğitim ve üretim alanlarında "Türkiye’nin Somali için stratejik ve güvenilir bir ortak olduğunu" vurguladı.

“Sadece bugünlerini değil, yarınlarını inşa ediyoruz”

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmet Yıldırım ise "yetimlerin birer istatistikten ibaret olmadığını, sevgiye ve güvene ihtiyaç duyan bireyler olduğunu" belirtti.

Yıldırım, merkezin çocuklara yalnızca bir yuva değil; ahlaki değerler, mesleki donanım ve güçlü bir gelecek perspektifi sunduğunu ifade ederek, "buradan yetişecek çocukların Somali’nin yarınlarında söz sahibi bireyler olmasının hedeflendiğini" kaydetti.

Öte yandan Türkiye ve Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı inşası gibi alanlarda çok boyutlu olarak gelişmektedir.

Mogadişu'daki TÜRKSOM Askerî Eğitim Üssü ile Somali ordusunu eğiten Türkiye, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları (TİKA, Kızılay) ile ülkenin istikrarına stratejik destek sağlamaktadır.