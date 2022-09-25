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Siyaset Türkiye'den Somali'ye başsağlığı mesajı
Siyaset

Türkiye'den Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Somali halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 18:14:00 -
Türkiye'den Somali'ye başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (25 Eylül) General Dhagabadan askeri tesisini hedef alan terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Somali'de başkent Mogadişu'daki askeri tesisin bombalanması

Somali'de ordunun terör örgütü Eş-Şebab'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonlar sürerken, örgüt başkent Mogadişu'daki bir askeri tesise bombalı saldırı düzenledi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Eş-Şebab'ın, başkentteki General Dhagabadan askeri tesisine düzenlediği intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı, Eş-Şebab üstlendi.

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