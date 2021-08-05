Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Somali'ye finansal katkıda bulunulacağı bildirildi. Bu kapsamda; Somali’ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

Karara göre Somali'ye verilen söz konusu hibenin, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılacağı aktarıldı. Verilen hibenin de Somali'nin mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetleneceği ifade edildi.

Kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin "Alıcı" olarak nitelendirildiği anlaşmada, şöyle denildi:

“1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, Alıcı’ya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.”

Somali hibeyi nerede kullandığına dair rapor sunacak

Kararda, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı belirtilen ödemenin, Somali Merkez Bankası’na aktarılacağı belirtildi. Her bir ödeme diliminin Dışişleri Bakanlığı onayıyla serbest olabileceği ve en fazla 6 aylık dönemleri kapsayabileceği kaydedilirken, her bir dilimin alınmasının ardından Somali’nin Türkiye’ye hibenin mühürlü ve imzalı ‘alındı belgesi’ni göndereceği ifade edildi. Anlaşma gereği, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki tüm vergi ve diğer kamu giderleri ile hibe kullanımlarıyla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm transfer ve kur değişim maliyetlerini karşılayacak. Türkiye’nin hibe tutarı dışındaki herhangi bir ek maliyeti karşılamayacağı kaydedildi.

Ayrıca, Somali’den her bir ödemenin ardından hibenin kullanım alanlarına dair mali rapor ve ilerleme raporu sunacağı aktarıldı.