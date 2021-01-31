Türkiye'den Somali açıklaması
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali'de meydana gelen terör saldırısı hakkında ''Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz.'' denildi.
Somali'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı olayı kınayan bir açıklama yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
''Somali’nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün (31 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir.''