Yaşam Türkiye’den soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’yı geride bıraktı
Türkiye’den soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’yı geride bıraktı

Türkiye’den soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’yı geride bıraktı

Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası Sibirya’yı geride bıraktı; Ardahan Göle’de -36°C ile rekor kırılırken, Erzincan’da Girlevik Şelalesi buz tuttu ve yetkililer don ile buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.

UZMANLAR UYARIYOR: ANLIK EKSTREM

Meteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar oluşabildiğini belirtti.

ERZİNCAN’DA GİRLEVİK ŞELALESİ DONDU

Dondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

KARTPOSTALLIK MANZARA, DİKKAT ÇAĞRISI

Kayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

EN SOĞUK YERLEŞİMLER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.

