Türkiye'den Skandal İsrail Kararına Sert Tepki: "Yaptırım Süreçleri Devreye Sokulmalı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik toplantısı sonrası Gazze Şeridi'ne derhal yoğun saldırılar düzenleme talimatı vermesi, bölgedeki kalıcı barış umutlarını zedeledi ve Türkiye'den sert karşılık gördü. İsrail ordusu Gazze şehrine yoğun bombardıman başlattı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran,NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in eylemlerinin ateşkesi açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti ve sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan çağrıda, İsrail’e ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrı yinelendi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

İLETİŞİM BAKANLIĞI'NDAN ATEŞKESİ İHLAL UYARISI

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

AK PARTİ'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA SERT ÇAĞRI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırısını "barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı" olarak nitelendirdi ve insanlığı korumanın tek yolunun bu "soykırım şebekesinin" uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise tepkisini uluslararası toplumun atması gereken somut adımlara odakladı. Ala, Netanyahu’nun saldırı talimatının barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını belirterek şu kritik vurguyu yaptı:

"Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli, uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir."

Ala, Gazze'deki trajedinin insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüştüğünü ve "Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir" ifadelerini kullandı.