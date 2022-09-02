Türkiye'den SİHA almak için harekete geçtiler!

Söz konusu alım, her biri 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ve yer kontrol istasyonları ile gerekli ekipmanları içeren 3 adet TB2 SİHA sistemini içeriyor. Toplamda 18 adet TB2 SİHA’yı 300 milyon dolarlık alım kapsayan alım ayrıca lojistik destek paketi ve personel eğitimiyle eğitim ekipmanını da içeriyor.

Romanya Savunma Bakanlığı’nın Parlamentoya sunduğu belgede, Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemlerinin (UAS) satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya’ya verilen Yetenek Hedeflerinin hayata geçirilmesini amaçlandığı belirtiliyor. Ayrıca belgede, “Alım programı Romanya Ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunmaktadır.Böylece, bu satın alma yoluyla, Ordu komutanlıklarına 21. yüzyıla özgü geniş bir yetenek yelpazesine sahip, taktik sahada hayatta kalmasını sağlayacak, genişletilmiş durumsal farkındalık ve artırılmış ateş gücü ile gerçekleştirilmesi için destek olacak askeri teçhizat ve silah sistemleri sağlanacak” denildi.

Romanya Kara Kuvvetleri için alınacağı düşünülen sistemler için Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Söz konusu İHA sistemleri, Kara Kuvvetleri bünyesinde, operasyonel ortamda hareket eden ve gerçek zamanlı, sürekli veya uzun vadeli bilgi desteği sağlayan, aynı anda hedefe angajman imkânı sağlayan yapılara yöneliktir” dedi.

Gerçekleşmesi beklenen alım için gerçek fiyat imzalanacak sözleşmenin ardından belli olacak, Romanya Savunma Bakanlığı yaptığı değerlendirmelerde söz konusu alımın bedelini maksimum 300 milyon dolar olarak tahmin edildiği için Parlamentodan bu miktarda bütçe talep etti.

Daha önce Polonya’nın Bayraktar TB2 siparişinde 4 sistemin (4 Yer Kontrol İstasyonu Ve 24 TB2) maliyeti yaklaşık $270 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

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