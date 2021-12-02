Türkiye'den SİHA alacaklarını duyurmuşlardı... 100 milyon dolar ayırdılar

Londra merkezli El Arabi el-Cedid (The New Arab) haber sitesinin Iraklı üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı özel habere göre Irak Bakanlar Kurulu Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA tedariki için toplamda yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Irak’ın silahlanma bütçesi kapsamında ayırılan TB2 payı, anlaşmanın imzalanması durumunda devreye sokulacak. Kaynaklara göre Irak, Bayraktar TB2’leri özellikle Irak-Suriye sınırının denetlenmesinde aktif olarak kullanma niyetinde.

Iraklı yetkililer Türkiye’ye gelecek

Bu kapsamda Iraklı savunma yetkililerinden oluşan bir delegasyonun önümüzdeki zaman içerisinde tekrar Türkiye’ye bir ziyaret icra etmesi de bekleniyor. Anlaşmanın imzalanması durumunda Iraklı askerlerin Bayraktar TB2 eğitimi için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Eğitim sürece ise birkaç aydan uzun sürebiliyor.

Breaking Defense’e konuşan bir Türk savunma sanayii kaynağı, Türkiye ve Irak arasındaki Bayraktar TB2 müzakerelerin bir yıldan uzun bir süredir devam ettiğini belirtmişti. Kaynak, Irak’ın en az bir düzine (12 adet) Bayraktar SİHA almak istediğini de kaydetmişti.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T129 ATAK helikopteri ve 6 adet elektronik harp sistemi alımı için bir uzlaşıya vardıklarını açıklamıştı.

Irak’ın Türk savunma sanayii ilgisi

Iraklı kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere Savunma Bakanı Cuma Sadun; Bayraktar TB2 konusunda “uzlaşıya vardıklarını”, toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri almaya “niyetli olduklarını” ve 6 adet elektronik harp sistemi "satın alma teklifi" olduğunu belirtmişti.

Savunma Bakanı Sadun, geçtiğimiz hafta düzenlenen IDEF’21 kapsamında pek çok Türk savunma sanayii şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bayraktar TB2 SİHA

Türk savunma sanayiinin en büyük başarıları arasında kabul edilen SİHA’lardan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin ordularında 2014 yılından beri hizmet vermekte.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Taktik SİHA, 400 bin uçuş saatini geride bıraktı. 400 bin saattir aktif görev yapan TB2, en uzun toplam uçuş saatine sahip milli hava aracı olma rekorunu bir kez daha kırarak pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Şimdiye kadar üretilen 257 adet Bayraktar TB2 SİHA’lar; Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Ukrayna dahil olmak üzere birçok ülkenin envanterinde görev icra etmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden yabancı ülkeler şöyle:

- Katar

- Libya

- Ukrayna

- Polonya

- Türkmenistan

- Kırgızistan

- Fas

- Azerbaycan

- Nijer

- Etiyopya

Net olarak Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği bilinen ülkelerin sayısı on olarak ortaya çıkıyor. Geriye ise ismi hala açıklanmayan üç ülke kalıyor.

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