  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...
Ekonomi

Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...

Yeniakit Publisher
2023-12-17 18:45:00 - 2023-12-17 18:52:56
Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Türkiye’den iki üç hafta sonra vergisiz olarak yumurta ithalatının gerçekleşmiş olacağını bildirdi.

Patruşev, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’ya yumurta ithalatı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yumurtanın sezonluk bir ürün olduğuna dikkati çeken Patruşev, bu yüzden bu dönemde yumurta fiyatlarının arttığını bildirdi.

Yıl başından sonra yumurta fiyatlarının düşeceğini umduğunu dile getiren Patruşev, "Bu hafta, Azerbaycan’dan bize (Rusya’ya) yumurta ulaşmasını bekliyoruz. Zaten Türkiye’den 2-3 hafta içinde ithalat vergisi olmadan yumurta geleceğini düşünüyorum. Bu da fiyatları ayarlamamıza olanak tanıyacak." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Aralık’ta yaptığı konuşmada, yumurta ithalatının zamanında açılmaması nedeniyle ülkede yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, Türkiye’den yumurta ithalatının gündemde olduğunu bildirmişti. Putin, "(Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel şekilde gelişiyor." demişti.

Uzman isim hep söylüyorum; Çocukların yüzde 14'ü migren ile mücadele ediyor! Bir kez daha oranda yükseliş var dedi
Uzman isim hep söylüyorum; Çocukların yüzde 14'ü migren ile mücadele ediyor! Bir kez daha oranda yükseliş var dedi

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzman isim hep söylüyorum; Çocukların yüzde 14'ü migren ile mücadele ediyor! Bir kez daha oranda yükseliş var dedi

Evde kil maskesi nasıl yapılır? Her cilt tipine uygun cilt geneline sürerken şok uygulama ile dengeli yağ üretin!
Evde kil maskesi nasıl yapılır? Her cilt tipine uygun cilt geneline sürerken şok uygulama ile dengeli yağ üretin!

Kadın - Aile

Evde kil maskesi nasıl yapılır? Her cilt tipine uygun cilt geneline sürerken şok uygulama ile dengeli yağ üretin!

Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!
Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!

Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!

Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım
Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım

Dünya

Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23