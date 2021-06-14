Türkiye'den rekor silah satışı
Türkiye’nin 2020 UNROCA (Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı) raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye, ABD dahil birçok ülkeye silah satışı gerçekleştirdi.
Rapora göre Türkiye, toplamda 246,957 tabanca, 202 piyade tüfeği, 7,031 yivli av tüfeği, 211 makineli tabanca, makineli tüfek ve otomatik bombaatar, 2,175 yarı otomatik tabanca, 158,478 yivsiz av tüfeği ve 33 silah sistemi/taret sattı. Satılan 246,957 tabancanın 228,174’ün Amerika Birleşik Devletleri’ne, 4,340 adet Sudan’a, 3,503 adet Azerbaycan’a, 1,989 adet Pakistan’a, 1,652 adet Bangladeş’e, 816 adet Fransa’ya satıldı. Satışların çoğunu 9 mm tabancalar oluşturuyor.
202 piyade tüfeğinin 199 adeti Brezilya’ya ve 3 adeti Bosna Hersek’e satıldı. Birleşik Krallığa 35 adet makineli tabanca ve Nijerya’ya 35 adet otomatik bombaatar satıldı. Fas’a 40 adet makineli tabanca satılırken aynı sayıda makineli tüfek Somali’ye satıldı.
Satılan yivsiz tüfeklerin 1,543 adedi Rusya’ya, 1,302 adedi ABD’ye, 1,336 adedi Almanya’ya ve 750 adedi Ukrayna’ya satıldı. Satılan 33 adet silah sistemi ve taretten 30 taret Kazakistan’a ve silah sistemlerinin 2 tanesi Bahreyn’e ve 1 adedi Malezya’ya satıldı.
Satılan 158,478 av tüfeğinin büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletlerini satıldı. 141,345 adet yivsiz tüfek ABD’ye, 2801 adet Güney Afrika’ya, 10,534 adet Pakistan’a, 1820 adet Kanada’ya satıldı. Satılan 2,175 yarı otomatik tabancanın 500 adeti İtalya’ya, 125 adeti Guatemala’ya, 100 adet Gürcistan’a satıldı. Aynı zamanda Somali’ye 216 adet M72 LAW tek kullanımlık tanksavar roketi satıldı.