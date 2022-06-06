Türkiye’den peş peşe petrol ve doğalgaz hamlesi! İki ülke geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu savaşın bir yansıması olarak Avrupalı dostlarımızın enerji krizinden daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu konuları gerek lojistik gerek enerji konularını görüşmek için Kazakistan ve Türkmenistan'la da yakında üçlü toplantılar gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile söz konusu ülkelerin Ankara Büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin adı geçen ülkelerle yüz yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu ifade ederek "Bağımsızlıklarının ardından bu ülkelerle ilişki kuran ilk ülkelerden olmamız tesadüf değildir." dedi.

Avrasya'nın dünyanın en stratejik bölgelerden olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Maalesef son dönemde bir dizi sınamayla karşı karşıyayız. Ukrayna Savaşı hepimizi kökten etkiliyor. En başında savaşa karşı olduğumuzu net bir şekilde açıkladık. Bir yandan Ukrayna'ya maddi manevi destek verirken diğer yandan diplomatik çözümü kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevi üstleniyoruz." diye konuştu.

Kazakistan,Türkmenistan ve Türkiye görüşecek

Çavuşoğlu, adil bir barışın tarafların iradesine bağlı olduğunu da belirterek Türkiye'nin gereken desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin, dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu konuda BM, Ukrayna ve Rusya'yla temastayız. Çarşamba, (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, bir heyetle bu konuları da görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Değerli dostum (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Dimitro Kuleba'yla da sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yansıması olarak ortaya çıkan enerji krizinden Avrupa'nın daha az etkilenmesi için de çaba gösterildiğinin altını çizerek "Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek günlerde bu konuların da görüşüleceği bir Türkiye-Kazakistan-Türkmenistan üçlü toplantısının yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Orta Asya'nın ve Kafkasya'nın istikrarı ve refahına katkı sağlamanın Türk dış politikasının temeli olduğunu ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin seviyesinin örnek nitelikte olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat penceresi aralandı. Kafkaslar'da bu fırsatın kaçırılmamasını temenni ediyoruz. Can Azerbaycan'ın bu konuda attığı adımları da Türkiye olarak destekliyoruz." dedi.

30 milyar dolarlık bir ticaret

Çavuşoğlu, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutlarına da değinerek "Türk Devletleri Teşkilatı da ortak iş birliğimizin somut meyvesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'yla dostane ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklarımız Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüklerini güçlü şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya her alanda desteğin süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, adı geçen ülkelerle ekonomik ilişkilerin 2021'de 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını söyledi.

Bu ülkelerde Türk müteahhitlerin 110 milyar doları aşan projeleri hayata geçirdiğini belirten Çavuşoğlu, daha fazla ticaret ve yatırım için Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişiminin bu noktada önemli olduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la bu konudaki görüşmelere devam edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "27 Haziran'da Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yazar Cengiz Aytmatov'un "İnsan zorlu hayat yolunda tek başına ilerleyemez ama birbirine omuz verenler her engeli aşar." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin dost ülkelerle omuz omuza geleceğe yürümek istediğini de sözlerine ekledi.