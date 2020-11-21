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Gündem Türkiye'den Oruç Reis için Navtex kararı
Gündem

Türkiye'den Oruç Reis için Navtex kararı

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:39:00 - 2020-11-21 13:38:06
Türkiye'den Oruç Reis için Navtex kararı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapacağı alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

2 gemi eşlik edecek

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 29 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 23 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis'in özellikleri neler?

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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Yorumlar

Memo

Birçok ülke sağlıklı insanların dahi ülkelerine girişine izin vermezken, SÖZCÜ, Türkiye’ye ambulans uçaklarla coronalı hasta taşındığını ortaya çıkardı. Vatandaş hastanelerde yatak bulamazken, 20 bin dolar veren corona virüs hastasını Türkiye’ye getiriyordu. Haberin yayımlanmasından sonra ambulans uçakların yurtdışından pozitif hasta getirmesi ikinci bir emre kadar yasaklandı.
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