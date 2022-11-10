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Gündem Türkiye'den o ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı!
Gündem

Türkiye'den o ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkan kararı ile Macaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerde vize muafiyeti sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 09:43:00 -
Türkiye'den o ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği bildirildi.

90 gün süreli

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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