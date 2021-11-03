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Teknoloji Türkiye'den Nijerya'ya "Açık Deniz Karakol Gemisi" ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Nijerya'ya "Açık Deniz Karakol Gemisi" ihracatı

Nijerya Donanması ve Türk tersanesi Dearsan arasında 2 adet "OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi"nin tedariki için sözleşme imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:29:00 -
Türkiye'den Nijerya'ya "Açık Deniz Karakol Gemisi" ihracatı

Nijrerya Donanması ve Dearsan arasında 2 adet 76 metrelik OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin tedariki için sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre 2 geminin 37 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İmza töreninde konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Awwal Gambo, Gine Körfezi’nde korsanlık faaliyetlerinin Nijerya Donanması’nın faaliyetleri katkılarıyla düştüğüne değindi. Aynı zamanda Gambo, Gana Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı Gine Körfezi’nde korsanlıkla mücadele ve bölgede iki ülkenin deniz güvenliğinde işbirliği konularının görüşmek için ağırladı ve toplantıda çok uluslu bir görev gücünün oluşturulması kararlaştırıldı.

Nijerya Donanması’nın görev gücündeki etkinliğini arttırmak amacıyla Nijerya Başkanı 2 adet Dearsan OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin teradikini onayladı. Awwal Gambo, tedariki Nijerya Donanması’nın 2021-2030 stratejik planının bir kilometre taşı olarak tanımladı. Gambo bu gemilerin korsanlıkla, kaçakçılıkla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde de insani yardım görevlerini de yerine getirebileceğini belirtti.

Dearsan OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi

Dearsan’ın açık deniz karakol gemisi OPV76, modüler mimarisi ile devriye görevlerinden arama kurtarma ve yüzey harbine varıncaya kadar birçok farklı görevi yerine getirebilmektedir. 4 Dizel Motor ve 2 CPP Pervane’den oluşan CODAD tahrik sistemine sahip gemide 3 adet dizel jeneratör bulunmaktadır. Farklı baş topları, uzaktan komutalı silah sistemleri ve savaş zamanı satıhtan satıha ile donatılabilen OPV76 kullanıcının ihtiyaçlarına göre donatılabilir.

Teknik özellikler

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