  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Nijer için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Nijer için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 02:31:00 -
Türkiye'den Nijer için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısı

Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.

Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'
Teknoloji

'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'

Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, sahada olmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye biz..
Guardiola'nın yerine o geliyor
Spor

Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler. ..
Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular
Gündem

Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, 29 Ekim etkinliği kapsamında öğrencilere yakışmayacak kılık-kıyafet tercihinin y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay