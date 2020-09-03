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Gündem Türkiye'den NAVTEX açıklaması
Gündem

Türkiye'den NAVTEX açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilan edilen NOTAM'ın ardından ilan edilen NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:34:00 -
Türkiye'den NAVTEX açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilan edilen NOTAM sonrası ilan edilen NAVTEX'lerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakanlık duyurdu: Bu rutin bir uygulama

Bakanlık, bu NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması amacı ile yapılan rutin bir uygulama olduğunu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir eğitim, tatbikat, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan ilgili açıklamada, Rusya tarafından Doğu Akdeniz'de NOTAM ilan edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"Türk NAVTEX bölgesi içinde yer alıyor"

Açıklamada, NOTAM'larda bildirilen sahaların Türk NAVTEX Servis Bölgesi içinde yer alması sebebiyle bölgedeki seyir emniyetine yönelik potansiyel etkileri değerlendirilerek Antalya NAVTEX İstasyonunca ilgili bölgelere yönelik NAVTEX yayımlandığı duyuruldu.

Açıklamanın devamında, söz konusu NAVTEX ilanlarının 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos 2020 tarihlerinde olduğu gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulamadan ibaret olduğu bildirildi.

NOTAM nedir?

Havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı mühim durumlardan haberdar etmek amacıyla yayımlanan bildiriye NOTAM denilmektedir.

NAVTEX ilanı nedir?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere NAVTEX ilanı denir.

Uluslararası orta frekansta gemilere muhtemel tehlike, emniyet ve hava raporları ve ikazlarını otomatik olarak yazılı şekilde veren haberleşme sistemine ise NAVTEX (Navigational Telex) denir.

Devletlerin Deniz Kuvvetleri, gerçekleştireceği eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden ilan ederek bu sahalara girilmemesi hususunda ikazlarda bulunuyor.

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