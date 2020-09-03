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Gündem Türkiye'den NATO'ya cevap! Yunanistan'a çağrı
Gündem

Türkiye'den NATO'ya cevap! Yunanistan'a çağrı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:47:00 -
Türkiye'den NATO'ya cevap! Yunanistan'a çağrı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir insiyatif aldığı belirtilerek, bunun Türkiye tarafından da desteklendiği belirtildi.

Kurulması planlanan mekanizmanın daha önce Türkiye ve Yunanistan arasında kurulduğu ancak işlerliğini sağlayamadığını belirten Dışişleri, Yunanistan’ NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesi çağrısında bulundu.

"Önkoşulsuz olarak diyaloğa hazırız"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulunması için ön koşuluz olarak diyaloğa hazırız mesajı verdi.

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