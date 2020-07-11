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Gündem

Türkiye'den NATO uçağına kritik ikmal

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:34:00 -
Türkiye'den NATO uçağına kritik ikmal

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı

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