Türkiye'den müthiş hamleler! Konya rekora ortak oldu: 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ihracat

2022 yılı dış ticaret rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye geneli ihracat rakamlarının ardından şehirlerin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Konya 3 milyar 262 milyon 160 bin dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Konya bu sayıyla Türkiye'de en çok ihracat yapan on birinci il oldu. Konya’nın 3 milyar 262 milyon 160 bin dolarlık ihracatı iş dünyası tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ihracat rakamını değerlendirerek üreticileri tebrik ettiler.

KONYA, CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORUNU KIRDI

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın 2022 yılında 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığının altını çizen Büyükeğen, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Açıklamasında Konya’nın tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin en başarılı üretim ve ihracat şehirlerinin başında geldiğinin altını çizen Büyükeğen, bu başarıların rakamlara da yansıdığını vurguladı. Büyükeğen, “Konya’mızın ihracatı 2016 yılından bu yana, 7 yıldır kesintisiz olarak artıyor. 2016 yılında 1.3 milyar dolar ihracat yapan Konya’mız, 2022 yılında yüzde 8.9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı” şeklinde konuştu.

MAKİNECİLER LİDERLİKLERİNİ KORUDU

Konya ihracatının ilk sırasında 2022 yılında da 788 milyon 931 bin dolar ihracat ile makine ve aksamları sektörünün geldiğini belirten Büyükeğen, “İhracatımızın ikinci sırasında 720 milyon 321 bin dolar ile otomotiv endüstrimiz, üçüncü sırada 281 milyon 883 bin dolar ihracat ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz, dördüncü sırada 278 milyon 555 bin dolar ihracat ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz, beşinci sırada 214 milyon 901 bin dolar ihracat ile iklimlendirme sanayi sektörümüz yer aldı” diye konuştu. Büyükeğen, Konya’nın 2022’de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: Irak, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Polonya, Cezayir, Romanya, İsrail ve Mısır.

KSO İHRACAT ODAKLI ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

Konya Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya sanayisinin sürdürülebilir üretimine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların devam edeceğini aktaran Büyükeğen, şunları söyledi: “Oda olarak şehrimizin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte yürüttüğümüz yurt dışı iş gezilerimizi, B2B-ikili iş görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İhracat yapan veya yapmak isteyen firmalarımıza rehberlik eden, mentörlük yapan İhracat Destek Ofisimizin çalışmalarını da geliştirmeye devam edeceğiz.”

BAŞKAN ÖZTÜRK: ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı açıklamada, "Konya 2022’de 3,262 milyar dolar ihracat yaptı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. 2023 yılında ihracat artışının devam edeceğini düşünüyorum. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ihracat rakamlarımızın en az yüzde 10 artış hedefimiz var ve çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettireceğiz. Yeni dönemde ihracat rakamımızın 3,7 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin 2. yüz yılına gireceği 2023’te de ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN KAĞNICI: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN SANAYİCİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, üreticileri tebrik ederek, başarının devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Kağnıcı, "Konya’mız 2022'de ihracat rekoru kırdı. 2022'de İhracatımız yüzde 8,9 oranında artarak 3 milyar 262 milyon dolara ulaştı. Konya, üreten şehir olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yeni dönemde yeni yatırımlarla ve projelerle bu rakamın artacağını düşünüyoruz. MÜSİAD olarak üretime verdiğimiz destek de artacak. 2023 Türkiye için önemli bir yıl ve MÜSİAD olarak bunun farkında olan bir yapıyız. 2023 yılında büyümemizin artmasını sağlayacak yeni projelerle dünya çapında da önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Özellikle savunma sanayisinde yapılan projeler tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Konya Aselsan fabrikasının da yeni dönemde üretime dahil olması savunma sanayimizi daha da güçlendirecek. 2022 ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş dünyası olarak gurur duyduk. Bu rakama ulaşmak için gece gündüz çalışan, sanayicilerimiz ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, bu başarının 2023 yılında da devam etmesini diliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ihracatını yüzde 8,9'luk artışla 3 milyar 262 milyon dolara çıkararak Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Konyalı sanayici ve iş insanları ile çalışanları tebrik etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ihracatta rekor kıran Konyalı sanayicileri ve iş insanlarını kutladı. Başkan Altay yaptığı açıklamada, binlerce yıldır üretimin merkezi konumunda olan Konya’nın ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti. Tarım şehri olarak anılan Konya’nın son yıllarda sanayi üretiminde de büyük bir atılım gösterdiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Şehrimiz son 20 yılda ülkemizle birlikte her alanda büyümeye başladı. Üretimde yıldızı parlayan bir şehir olan Konya'mız, ihracat oranını 2022’de de yüzde 8,9 artışla 3 milyar 262 milyon dolar seviyesine yükselterek bu alandaki başarılarını yeni rekorlarla taçlandırmış oldu. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına girerken ihracatta rekor kırarak büyük bir başarıya imza atan şehrimiz bu yönüyle gururumuz olmaya devam etti. Üreterek ve istihdama katkı sağlayarak bu önemli başarıda payı olan tüm Konyalı sanayicilerimize, iş adamlarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Konya için azim ve kararlılıkla üreterek çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

BAŞKAN SİNACI: KONYA SANAYİCİSİ KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERİYOR

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya’nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Sinacı, Konya’nın 3 milyar 262 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti. Konya’nın Cumhuriyet’in 100. yılında daha kararlı ve istekli bir çalışma ile yeni rekorlara koşacağını belirten Başkan Sinacı, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Konya’nın üretim alt yapısı ile ihracatını artırma oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Sinacı, “Konya’mızın ihracatı 2016 yılından bu yana, 7 yıldır kesintisiz olarak artıyor. 2016 yılında 1.3 milyar dolar ihracat yapan Konya’mız, 2022 yılında yüzde 8.9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Bu bizim için büyük gurur” diye konuştu.

‘ASKON OLARAK İHRACATTA İTİCİ GÜÇ OLDUK’

ASKON Konya Şubesi olarak Konya sanayisinin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Sinacı, “ASKON Konya Şubesi olarak şehrimizin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte yürüttüğümüz yurt dışı iş gezilerimizi artıracağız. Alım heyetleri getirmeye devam edeceğiz. Teoride de firmaların ihracatı artırmaya yönelik eğitimler vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Sinacı, ihracatta rekor kıran Konyalı üreticileri bir kez daha tebrik ederek, başarılar diledi.

KONYA’DA 2022 YILININ 12 AYINDA YAPILAN İHRACAT RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE;

KONYA .........(Bin $)

Ocak .........215.814,83

Şubat .........266.344,05

Mart .........286.589,46

Nisan .........320.162,76

Mayıs .........240.973,98

Haziran .........277.962,56

Temmuz .........239.390,57

Ağustos .........287.902,53

Eylül .........293.032,40

Ekim .........260.094,86

Kasım .........281.878,14

Aralık .........292.716,49

Toplam .........3.262.160,59