Türkiye'den müthiş hamle! ROKETSAN'ın KARAOK müjdesi duyuruldu

Adı "KARAOK". O bir tank avcısı. ROKETSAN'ın geliştirdiği tanksavar füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretime geçiyor. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bu kısa menzilli füze, özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor.

KARAOK, kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece gündüz görev yapabiliyor. 2,5 kilometre menzile sahip, çok az ülkede bulunan ''üstten vuruş'' yeteneği, ürünü benzerlerinden ayırıyor. Zırh delici tandem ve ''at-unut'' özelliği, KARAOK'u bir tank avcısına dönüştürüyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat Ekinci, KARAOK ve MANPADSlere olan talebin yüksek olduğuna vurgu yaptı.

"Bunları bir çok ülke tedarik etmek istiyor ama tedarik taleplere karşılık veren bir endüstri kapasitesi yok. Türkiye bu konuda çok şanslı. KARAOK projesini seneler öncesinden biz hayata geçirerek bu alandaki ihtiyacını yerli milli, ihtiyacını kullanarak giderecek ve karşılayacak noktaya vardık."

KARAOK muadillerinin çok üzerinde

KARAOK'un özellikleri muaddillerinin çok üzerinde. Ankara, NATO’da bu kabiliyete sahip çok az sayıdaki merkezden biri olacak.

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ROKETSAN Genel Müdürü Ekinci, KARAOK ve SUNGUR'un Türkiye açısından ihracat potansiyeli için çok büyük bir şans olduğunu değerlendirdi.

"KARAOK ve SUNGUR'da uluslararası çok ciddi bir talep var. Bu talebi karşılayacak durumda üretim kapasitesi olan çok fazla da ülke yok. Ürün de yok. Onun için biz bu iki ürünün de Türkiye açısından ihracat potansiyeli için çok büyük bir şans olduğunu değerlendiriyoruz."

Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek biri tarafından kullanılabilecek ve çok hızlı bir şekilde sahadaki ana muharebe tankları dahil ve zırhlı araçları etkisiz hale getirebilecek çok etkili bir silah ve çok üstün teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Seri üretim sözleşmesinden önce aslında biz KARAOK füzemizin ihracatını da yaptık."

Bir dönem türk silahlı kuvvetleri için Amerika Birleşik Devletleri yapımı Javelin talebi medyaya yansımıştı. Tedarik sürecinde sıkıntılar yaşandı. Şimdi Türk Savunma Sanayi Javeline ciddi bir rakip çıkarıyor.

"İyi ki Javelin füzesini bize vermemişler"

Ekinci, "Bize vermedikleri ürünün muadilini yaptık, hatta daha iyisini yaptık" diyerek şöyle konuştu:

"Aslında sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok güzel bir söz var, "Kötü komşu insanı mal sahibi yapıyor. İyi ki Javelin füzesini bize vermemişler, verselerdi şu karaok gibi bir füzenin geliştirilmiş olmama ihtimali ortaya çıkabilirdi. Bize vermedikleri ürünün muadilini yaptık hatta daha iyisini yaptık"

Kaynak: TRT Haber