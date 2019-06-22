0553 313 94 23

Türkiye'den müthiş hamle! 10 milyar dolar kazandırdı

Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı. Son 10 yılda 12,2 milyar dolarlık buğday ithal eden Türkiye, bunu un, makarna ve bisküvi ile katma değere çevirerek 22,2 milyar dolara yurt dışına sattı. kazancı ise 10 milyar doları geçti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:31
Türkiye'den müthiş hamle! 10 milyar dolar kazandırdı

Türkiye, ithal ettiği buğdayı işleyerek 300 milyon dolar kazanca dönüştürdü. 2019’un ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal eden Türkiye, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Söz konusu döviz girdisi son on yılda 10 milyar dolara çıktı.

Piyasaya sunulmadan işlenip ihraç ediliyor

Buğdayda kendi kendine yeten Türkiye'nin yıllık buğday rekoltesi 20-21 milyon ton seviyelerinde olup bunun iç tüketimi ise 19 milyon ton seviyesinde. Ancak sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithalatına da izin veriliyor. İthal edilen ürün iç pazara sunulmadan işlenmiş ürün olarak ihracatı yapılıyor.

Unda dünya birincisiyiz

Bu çerçevede Türkiye, buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli bir yere sahip. Ülkemiz un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunuyor. Un ihracatı son 10 yılda 2 katına, makarna ihracatı ise 6 katına çıktı.

10 yılda 10 milyar dolar kazandırdı

Türkiye buğdayı ham madde olarak kullanan dünyanın önemli ülkelerinden biri. İthal edilen buğdaylar ham madde şeklinde işlenerek katma değerli ürünler olarak ihraç ediliyor.

Dahilde işleme rejimi kapsamında 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bunun işlenmesiyle 22,2 milyar dolar değerinde, diğer ülkelere un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlandı.

Buğdayda verimli hasat

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi. Eser, "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor" şeklinde konuştu. Özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek ekmeklik buğday, gerekse de makarnalık buğdayın ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğumuzu anlatan Eser konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman kendi şartlarımızla onlardan daha iyiyiz."

Yeni Şafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 07:31
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berat Albayrak'tan "aile saadeti" fotoğrafı
    1. Berat Albayrak'tan "aile saadeti"..
    2. El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    3. Van’da uyuşturucu operasyonu
    4. Vecihi Hürkuş, Bursa’da sahnelendi
    5. Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’..
    6. Türkiye’den Afrin bölgesinde irfan ve..
    7. Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak
    8. Vali Çağatay’dan eşi ve bebeği vefat..
    9. Samandağ’ın son demirci ustası yıllara..
    10. Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü..
    11. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Mantı: “Adana’yı tasarım üssü haline..
    13. Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir..
    14. JAK Timleri’nin Araklı’daki selde..
    15. Aydın’da ıslak Haziran
    16. Adaylar vaatlerini sıraladı, uzmanlar..
    17. Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent..
    18. GÜNDEM / 22 Haziran 2019
    19. (ÖZEL) “Darbe” tatlısı ’sütlü nuriye’
    20. Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili
    21. 2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti
    22. Kartal’da Yaz Spor Okulları’nda..
    23. Bu nasıl vicdansızlık! Ölüm çuvalı
    24. (Özel) İstiklal Caddesi’nde faciaya..
    25. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    26. Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak..
    27. Beykoz’da Yaz Şenliği neşe saçıyor
    28. Şehit Polis Memuru Yasin İke adına..
    29. Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır..
    30. Tarihi Uzun Çarşı’da korkutan yangın
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!