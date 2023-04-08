Türkiye'den müthiş başarı! Bakan Dönmez duyurdu: Gaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaştı

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk Hafta Sonu programında Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çok önemli açıklamalarda bulunan Dönmez'in O açıklamaları şöyle;

Bakan Dönmez önemli ifadeleri kullandı: Zonguldak'taki proje neden önemli. Türkiye yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bir ülke durumunda.

Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.

Karadeniz gazının piyasa değerine ilişkin bilgi veren Dönmez, "Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali! Bakan Dönmez Erdoğan'ı işaret etti: 'Gündemi değiştirecek bir müjde...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda "Doğal gazda indirim olacak mı?" sorusuna heyecanlandıran bir yanıt verdi. Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Nisan'da açıklayacak, gündemi değiştirecek" dedi.

"DÜNYANIN EN ZOR PROJELERİNDEN BİRİSİ"

Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.

Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Dünyanın en zor projelerinden birisi. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"

Biz bu işe başladığımızda Fatih Sondaj gemisi Akdeniz'e operasyon için uğurladığımızda gemide çalışanların sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadardı. Ama bugün 4 tane sondaj gemisinde yüzde 65-70'lik kısmı Türk personelinde oluşuyor. Beyin göçünü tersine çevirdik. 100 civarında mühendis kazandırdık. Ambargolarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşı oldu.

GAZ KEŞFİ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİREN BİR MÜJDE OLUR"

20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithalata göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.

AZERBAYCAN İLE YENİ İŞBİRLİĞİ

İhtiyaç duyulan anlaşmaları da yapıyoruz. Yerli gazla elimiz daha güçlü olacak. Biz ihtiyacımız olan gazın yüzde 30'unu Rusya'dan karşılıyoruz. Özal döneminde yüzde 100'dü. 2000'li yıllara geldiğimizde Azerbaycan ve İran'da dahil oldu. Azerbaycan'da en büyük yatırımı olan bir kuruluş. Onların milli şirketi SOCAR da Türkiye'de en büyük yatırımcılardan birisi. Bu birliktelik 3. ülkelerde olmaya başlayacak. Yeni işbirlikleri olacak. BOTAŞ ile SOCAR yeni bir şirket kurdu. Bununla Avrupa'ya gaz satışı yapacağız. Gaz ticaret merkezi olacağımızı söylemiştik. Buna Azerbaycan da destek veriyor. Balkan ülkeleri bizden ve Azerbaycan'dan gaz talep ediyor. Bu konuda müşterek hareket edeceğiz. Hazar civarındaki ülkelerin hemen hemen tamamı birer kaynak ülkesi. Hazar'ın doğusundaki kaynakları Hazar'ın batısına getirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. SSCB'nin dağılmasıyla Türk devletlerinin ortaya çıktı. İlk tanıyan ülke Türkiye oldu. Birçok ortak yönümüz var. Enerji de ortak iş geliştirilecek alanların başında geliyor. Birçok alanda her ülkenin güçlü ve zayıf olduğu yönler var. Oralarda birbirini tamamlama potansiyeli görüyorum.

GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Geçtiğimiz yıl Silivri'de kapasite artışını sağlamıştık. 2.8 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe kapasiteyi artırmıştık. Bir büyük projemizde Tuz Gölü'nde devam ediyor. Orada 1.2 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitemiz var. Bunu 5.4 milyar metreküpe çıkaracağız. Burası aslında bir rafineri yeri. Burada sahadan gelen gazı ayrıştırıyoruz. Yani gazı işliyoruz.

Enerji alanı iş güvenliği açısında riskli bir alan. Tedbirleri alırsanız sorun yaşamadan ilerlersiniz. Burada ciddi bir kazayla hiç karşılaşmadık. Ufak tefek oluyor tabi. Çevre hassasiyeti de önemli. ÇED raporu uluslararası standartları karşılayacak şekilde yapıldı. Yurt dışında 650 milyon dolarlık bir kredi kullanacağız. Bu tip projelere kredi veren kuruluşlar, çevre ile ilgili hassasiyetiniz olmazsa kredi vermiyor. Göç kuşlarının konakladığı yerler vardı. Ve bu projeyle çakıştı o yer. Biz de projeyi değiştirdik. Daha fazla boru döşedik ama buna değer.