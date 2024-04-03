Türkiye’den Mısırlı firma satın alacak! Türkiye'ye duyurdu: plastik tüp istiyor... Mısır Türkiye'yi tercih ediyor
Kimya sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı bir firma Türkiye'ye ilan etti! Türkiye’deki şirketlerden çok sayıda plastik tüp satın alacağını duyurdu.
Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken, Mısır pazarını da yeniden atağa geçti.. Mısır’ın Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi ise böylelikle 10 milyar dolara ulaştı.
İki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmeler devam ederken, Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Bu kapsamda müşterilerine çok amaçlı boyalar ve kaplama ürünleri sağlayan Mısırlı ithalatçı firma, Türk üreticilerden plastik tüp satın alacağını belirtti.
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