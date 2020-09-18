Türkiye'den Mısır'a dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' teklifi: 3 Kıbrıs Adası büyüklüğünde

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı tutumu Yunanistan ve arkasındaki Avrupa’ya geri adım attırdı.

Fransa’nın desteğiyle bir süredir bölgede provokatif eylemlere imza atan Yunanistan, Türkiye ile NATO nezdinde masaya oturmaya razı oldu.

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşmeler devam ederken Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır'a 'Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz' dedik" açıklamasında bulunmuştu.

Mısır’a dikkat çeken teklif

Bugünkü "Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası" adlı köşe yazısında Türkiye ve Mısır arasında yürütülen görüşmelerin detaylarını paylaşan Hande Fırat, Ankara’nın Kahire’ye "Bizimle anlaşırsan 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın" teklifinde bulunduğunu yazdı.

İşte Hande Fırat'ın yazısını o kısmı;

(...)

Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır'a teklif edilen anlaşma ne?

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler: "Teklif edilen anlaşma Mısır'a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. 'Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın' denildi. Açık şekilde Mısır'ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor."