Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti

Yazın yat turizminin ençok tercih yaşandığı Muğla'da hareketlilik başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl turizm sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor.

Mavi yolculuk denince akıllara Bodrum geliyor.

Mavi yolculuk rotası

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı. Yat turizmi sezonu başladı

Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.

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Bu da turizme ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.