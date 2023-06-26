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Ekonomi Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti
Ekonomi

Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-06-26 09:01:00 - 2023-06-26 09:03:52
Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti

Yaz mevsimi başladı, deniz sezonu açıldı, okullar tatil oldu, Kurban Bayramı yaklaştı. Tüm bunlar ayrı ayrı tatil yörelerinin hareketlenmesi için yeterli. Bu nedenlerle tatil beldelerindeki eşsiz koylardaki yat turizmi de canlandı.

Yazın yat turizminin ençok tercih yaşandığı Muğla'da hareketlilik başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl turizm sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor.

Mavi yolculuk denince akıllara Bodrum geliyor.

Mavi yolculuk rotası

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı. Yat turizmi sezonu başladı
Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.
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Bu da turizme ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

 

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