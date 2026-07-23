Türkiye'de gençlerin sosyal medyada geçirdiği süre belli oldu
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen vahim olaylar ile ilgili olarak kurulan komisyona sunum yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, diijitam mecdaların, güvenli, bilinçli ve dengeli kullanılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise, "Gençlerimiz sosyal medyayı günlük ortalama 3 saat 24 dakika, isteğe bağlı yayın platformlarını günlük ortalama 58 dakika, televizyonu 40 dakika, radyoyu ise 38 dakika düzeyinde kullanmaktadırlar" ifadelerini kullandı.