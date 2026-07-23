Türkiye'de gençlerin sosyal medyada geçirdiği süre belli oldu

Konuşmasının ardından Komisyon'da yer alan milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Daniş, Türkiye'de çok sayıda genel yayın yapan kanal bulunduğunu, bunun da reklam pastasından faydalanmak için reyting kaygısıyla program içeriği yayınlanmasını ortaya çıkardığını söyledi. Mehmet Daniş, gençlerin ve toplumun büyük kesiminin dijital mecraları kullandığını dile getirerek, "Bizim bu anlamda mevzuatımızın yenilenmesi ve mümkünse YouTube gibi habercilik, yayıncılık yapan kuruluşları da bizim lisanslamamız, bunların lisanslanması gerekiyor." dedi. Sosyal medyada ve dijitalde gelişmeleri izleyip raporlayabilecek bir programı "birkaç ay içerisinde" devreye alacaklarını bildiren Daniş, "Eğer senarist, yapımcı isterse bir sahnede silahı hiç kullanmadan da şiddetin en alasını hissettirebilir. Bunun bir de sanatsal yönü var." ifadesini kullandı. Daniş, yetki verildiği takdirde RTÜK'ün sosyal medya ve dijitaldeki yayınları denetleyebileceğini sözlerine ekledi.