Türkiye'den milyarlarca dolarlık hamle

Küresel salgınla yükselişe geçen e-ticaret sektörü, her ölçekten işletmeyi e- ihracata yöneltti. Geçtiğimiz yıl mikro ihracatçıya sunulmaya başlayan yüzde 50 vergi muafiyeti, KOBİ ve girişimcileri de e-ihracatla tanıştırdı.



Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021’de yüzde 69 artışla 400 milyar TL sınırına dayandı. Sipariş adetleri ise yüzde 46 artarak 3 milyar 347 milyon adede yükseldi. E-ticaretin yüzde 92’si yurt içinde gerçekleştirilirken, e-ihracat faaliyetleri ekosistemden yüzde 4 pay aldı. Geçtiğimiz yıl e-ticaret faaliyetlerinde bulunan yaklaşık 500 bin işletmenin büyük çoğunluğu pazaryerlerinde satış gerçekleştirirken, yaklaşık 26 bin 500 işletme de faaliyetlerini kendi internet sitesi üzerinden yürüttü. Sektör her geçen gün büyürken, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payın artırılması hedefleniyor.

E-ticaretle her ölçekten şirket ve girişimcinin kendi ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırabildiğine dikkat çeken ikas CEO’su Mustafa Namoğlu, “Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara sunulan destekler, e-ihracatçıları da kapsıyor. Bu kapsamda işletmelere seyahat, reklam ve pazarlama desteklerinden yurt dışında ofis ve mağaza yapılanmasına kadar 14 farklı kategoride destek sunuluyor. Bu ay Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı’nın İhracat Destekleri Hakkında Karar’ı ile de ihracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. İşletmelere uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı hedefleyen bu karar, ülkemizin yıl sonu ihracat hedefi olan 250 milyar dolara ulaşması için kritik bir önem taşıyor” dedi.

Ciddi bir maliyet tasarrufu elde ediliyor

İhracatçılara sunulan desteklerin KOBİ düzeyindeki şirketler ile girişimcilerin de ihracatçı kimlik edinmelerini sağladığını kaydeden Mustafa Namoğlu, “Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile yüzde 50 vergi muafiyeti getirilmesi, mikro ihracatın önünü açtı. Küçük yatırımcılara yurt dışı kapısını aralayan mikro ihracat, ağırlığı 300 kilogramı, fatura değeri 15 bin Euro’yu geçmeyen ürünlerin sınır ötesi satışlarına yön veriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) sistemi, KOBİ ve girişimcilerin mikro ihracat faaliyetlerini kolaylaştırıyor. KOBİ’ler ihracat odalarına kayıt yaptırmadan, gümrük müşavirine ve düzenli gümrük beyannamesine ihtiyaç duymadan ihracata başlayabiliyor. Ürünlerini hiçbir ücret ödemeden ETGB yetkisi olan şirketlerin depolarında muhafaza ederek ciddi bir maliyet tasarrufu elde edebiliyor” ifadelerinde bulundu.

Hız ve verimlilik artıyor

E-ihracatın KOBİ ve girişimcilerin markalaşma süreci ve sınır ötesi yolculuğunu hızlandırdığını söyleyen Namoğlu, “Teşviklerin yanı sıra ödeme sistemleri ve kargo operasyonlarının çeşitlenmesi de e-ihracat faaliyetlerini kolaylaştırıyor. Geliştirdiğimiz e-ticaret ve e-ihracat çözümlerimizle KOBİ ve girişimcilerin faaliyetlerini şekillendiriyoruz. Şirket sahipleri ve girişimciler, güçlü altyapımız üzerinden herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendi e-ticaret sitelerini kurarak faaliyetlerini yönetebiliyor. Gelişmiş altyapımız sayesinde KOBİ ve girişimcileri küresel ticaret trafiğine kazandırırken, faaliyetlerine hız ve verimlilik getiriyoruz. Tüm satış kanallarını tek panelde buluşturduğumuz, iade, kategori, özel alan, filtre, pazarlama otomasyonu gibi özellikleri içeren çözümlerimizle kullanıcıların satış hedeflerine en kestirme yoldan ulaşmalarını olanaklı kılıyoruz” dedi.