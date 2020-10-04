Türkiye'den Macron'a sert tepki!

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'ayrılıkçılıkla mücadele' yasa tasarısıyla İslam'ı sözde dizayn etme girişimine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak olan, sözde "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısı ile Fransa’da "aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını" şeklindeki skandal sözleri anımsatıldı.

"Hiç kimsenin haddine değil"

Açıklamada, anlamı 'barış' olan İslam'ın 'aydınlatma' bahanesi ile yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmenin hiç kimsenin haddine olmadığı bildirilirken bu tasarıya temel teşkil eden zihniyetin Fransa'nın problemlerine çözüm getirmekten ziyade, vahim sonuçlara neden olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, İslam dinini sözde 'aydınlatma' bahaneleriyle 'Avrupa İslamı', 'Fransa İslamı' gibi kavramlar ortaya atarak göçmen toplumları disiplin altına alabileceğini zannetmenin insani ve hukuki mülahazaların tersi yönde hareket etmek manasına geldiği kaydedildi.

Herkesin inançlarını yaşarken alacağı din hizmeti ve benimsediği dini anlayışının devletlerin kanunlarla belirleme hakkı olmadığı vurgulanırken, sosyolojik ve tarihi gerçeklerin yanlış okunmasından kaynaklanan bu zihniyetin, Avrupa ve Fransa’nın önemli problemleri olan ve giderek artan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığını daha da körüklemeye çalışmasının yalnızca kendi toplumlarını değil tüm insanlığı ortak bir kaygıya sevk ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, insanlara ve dini hususlara sırf güvenlik penceresinden bakmak yerine, dini ve ahlaki değerler ile ilgili toplumsal ihtiyaçların onurlu bir şekilde karşılanmasını teşvik edecek yapıcı söylemleri benimsemenin daha doğru ve faydalı olacağınının düşünüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, bu tasarıyla ilgili süreci yakından takip ederek, sakıncalarını Fransa ile ikili ve çok taraflı platformlarda da gündeme getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Macron'dan skandal girişim!

Emmanuel Macron, iki gün önce basın toplantısı yapmış, buradaki konuşmasında, sözde "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını bildirerek, Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın sözde yapılandırılması gerektiği şeklinde skandal bir iddiada bulunmuştu.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğu şeklinde tepki çeken sözler sarf eden Macron, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri süren Macron, İslam'ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını öne sürmüştü.