Türkiye'den maaş alan HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye Şengal'da sivilleri bombaladı
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" dedi.
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Şengal'de sivilleri bombaladığını söyledi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
"Türkiye Şengal'de sivilleri bombaladı"
Uca, konuşmasında DAEŞ terör örgütünün, Ezidilere karşı saldırılarına değinirken Türkiye'nin de Şengal'i bombaladığını söyledi.
Uca, "7 bin Ezidi kadın DEAŞ tarafından kaçırıldı, 2800 kadının akıbeti hala belli değil. Tüm bunlar yetmedi, Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" dedi.