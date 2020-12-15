  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den maaş alan HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye Şengal'da sivilleri bombaladı
Siyaset

Türkiye'den maaş alan HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye Şengal'da sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:29:00 -

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Şengal'de sivilleri bombaladığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

"Türkiye Şengal'de sivilleri bombaladı"

Uca, konuşmasında DAEŞ terör örgütünün, Ezidilere karşı saldırılarına değinirken Türkiye'nin de Şengal'i bombaladığını söyledi.

Uca, "7 bin Ezidi kadın DEAŞ tarafından kaçırıldı, 2800 kadının akıbeti hala belli değil. Tüm bunlar yetmedi, Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" dedi.

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!
Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de
HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de "Biz Kemal Pir'iz" diyerek açıkça "Biz PKK'lıyız" diyor!

Siyaset

HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de "Biz Kemal Pir'iz" diyerek açıkça "Biz PKK'lıyız" diyor!

HDP'li Hüda Kaya: Diyanet'in varlığı bir beka sorunudur
HDP'li Hüda Kaya: Diyanet'in varlığı bir beka sorunudur

Siyaset

HDP'li Hüda Kaya: Diyanet'in varlığı bir beka sorunudur

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

No Name

Şengal neresi ya? Şangay beslisi geldi aklima.
  • Yanıtla
Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...
Dünya

Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...

Lübnan'da yayın yapan bir gazete, İsrail güçlerinin Jiyeh kasabası yakınlarına asker çıkardığını yazdı. Yaşanan gelişme sonrası Hizbullah al..
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Uzman isim açıkladı: Tunus neden Türkiye'den ANKA-S aldı?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı: Tunus neden Türkiye'den ANKA-S aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Tunus'un Türkiye'den ANKA-S tipi İHA alımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay