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Aktüel

Türkiye’den Lübnan’a tıbbi malzeme yardımı

Beyrut'a tıbbi malzeme yardımı getiren TSK'ya ait A400M tipi uçak, başkentteki arama kurtarma çalışmalarını bugün sonlandıran Türk ekiplerini geri götürecek

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:42:48 -
Türkiye’den Lübnan’a tıbbi malzeme yardımı

BEYRUT (AA) - Lübnan’a tıbbi malzeme yardımı getiren ve buradaki arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekiplerini geri götürecek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi uçak başkent Beyrut’a indi.

Başkent Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na gelen uçağı Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye’nin Beyrut Askeri Ateşesi Albay Bayram Büyan, büyükelçilik personeli ve Lübnanlı yetkililer karşıladı.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını bugün sonlandırarak TSK'ya ait A400M tipi uçak ile Türkiye'ye dönüş yapacak.

Beyrut Limanı’ndaki beş günlük arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türk ekiplerinden 7 kişilik bir heyet burada kalarak çalışmalarına devam edecek.

Türkiye, patlamanın ardından A400 tipi bir kargo uçağı ile daha önce Lübnan'a yardım malzemeleri göndermişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

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