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Gündem Türkiye'den Libya'ya ilişkin 'askeri' mesaj
Gündem

Türkiye'den Libya'ya ilişkin 'askeri' mesaj

Libya ile ilgili yeni bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:03:00 -
Türkiye'den Libya'ya ilişkin 'askeri' mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Akar, Libya'da askeri seçenekler ile bir yere varılamayacağını söyledi, Hafter'e verilen silah desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Bakan akar, Hafter güçleri ve yabancı paralı savaşçıların istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o açıklaması:

"Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok."

 

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