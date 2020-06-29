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Dünya

Türkiye'den Libya'ya flaş teklif

Türkiye'de yer alan Karadeniz Holding, Libya'ya elektrik santrali göndermek için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:18:00 -
Türkiye'den Libya'ya flaş teklif

Karadeniz Holding, Libya'ya toplam bin MW güce kadar elektrik santrali göndermek için teklif hazırladığını açıkladı.

Dünyanın başlıca yüzer santral işletmecilerinden Karadeniz Holding, iç savaşın devam ettiği ve elektrik kesintileri yaşanan Libya'ya toplam 1,000 MW güce kadar yüzer elektrik santrali göndermek için teklif hazırladığını açıkladı.

Türkiye'nin yeniden imar kapsamında Libya'nın inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne destek vereceği iki hafta önce duyurulmuştu. Libya'daki elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Ankara'nın düşündüğü şirketler arasında Karadeniz de bulunuyordu.

Dünya'nın haberine göre, Holding'in Afrika, Ortadoğu ve Karayipler'de 10'dan fazla ülkeye yüzer santrallerle elektrik sağlayan birimi Karpowership, yaptığı açıklamada Libya'ya 1,000 MW'a kadar elektrik sağlamak üzere teklif üzerinde çalıştığını ve en yakın zamanda teklifin Libya'ya iletileceğini duyurdu.

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