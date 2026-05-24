  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Gündem Türkiye’den Kudüs’e Somaliland Büyükelçiliği uyarısı! Ayağınız denk alın
Gündem

Türkiye’den Kudüs’e Somaliland Büyükelçiliği uyarısı! Ayağınız denk alın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’den Kudüs’e Somaliland Büyükelçiliği uyarısı! Ayağınız denk alın

Türkiye ile 17 ülkeden, Somaliland'in Kudüs'te "büyükelçilik" açma yönündeki adımına ilişkin ortak açıklama: "Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır"

Türkiye, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Cezayir, Bangladeş ve Kuveyt Dışişleri Bakanları, Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs’te sözde bir "büyükelçilik" açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile 17 ülkenin Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Katar Devleti, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs’te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Bu adımın, uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan ihlalini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs’te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bakanların, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu, hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarladıkları; ayrıca Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettikleri vurgulandı.

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dünya

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dışişleri Bakanı Fidan Doha’da konuştu: İsrail "odadaki fil"
Dışişleri Bakanı Fidan Doha’da konuştu: İsrail “odadaki fil”

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan Doha’da konuştu: İsrail “odadaki fil”

Dışişleri Bakanlığından Siyonist İsrail’e Küresel Sumud Filosu tepkisi
Dışişleri Bakanlığından Siyonist İsrail’e Küresel Sumud Filosu tepkisi

Gündem

Dışişleri Bakanlığından Siyonist İsrail’e Küresel Sumud Filosu tepkisi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yine kınama...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23