Türkiye’den kritik Suudi Arabistan kararı

Münübe Yılmaz

Son yıllarda ikili ilişkilerde büyük gerilim yaşayan Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme adımı daha atıldı. Nisan 2020’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Suudi Arabistan merkezli internet sitelerine getirilen erişim yasağı kaldırıldı. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinden bu yana 4,5 yıl sonra ilk defa şubat ayında gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyaretinden hemen önce geldi.

Anadolu Ajansı ve TRT Arapça’yı engellemişlerdi

Bilindiği gibi, Suudi Arabistan yönetimi, 13 Nisan 2000 tarihinde Anadolu Ajansı ve TRT Arapça'nın internet sitelerini erişime kapatmıştı. Bu adıma misilleme olarak Türkiye de spa.gov.sa, sabq.org, alarabiya.net, alekhbariya.net, okaz.com.sa, alriyadh.com, al-jazirah.com, alyaum.com, al-madina.com, alwatan.com.sa, ajel.sa, ak-ain.com gibi resmi haber ajansı, haber siteleri, haber kanalları ve gazetelerin yayınını engellemişti.