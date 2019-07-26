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Türkiye'den kritik Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ''Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir.'' açıklaması yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:06
Türkiye'den kritik Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ''Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir.'' açıklaması yapıldı

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:06
  1. Kıbrıs
  2. KKTC

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