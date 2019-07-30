Türkiye'den kritik Doğu Türkistan hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok'ta, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede birçok konunun masaya yatırıldığını açıklayan Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin durumunu görüşmek üzere bir Türk heyetin Çin'e gideceğini bildirdi.

Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Balanı Wang Yi'yle enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerinin durumunu ele aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz" dedi.