Türkiye'den kritik adım! Çalışma alanları 'Kıbrıs' olacak

Doğu Akdeniz’de kritik gelişmelerin yaşandığı süreçte Türkiye stratejik bir adım attı. Doğu Akdeniz’de ABD, Yunanistan, İsrail ve GKRY ittifakının içerisinde olduğu enerji paylaşımının yaşandığı dönemde Türkiye kritik bir adım attı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı yardımıcısı ya da bakan görevlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek. KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” oluşturulacak.

Çalışma grupları oluşturulacak

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları kurulabilecek. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenecek.

Gereken hassasiyet gösterilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecek. Genelge ile 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler de yürürlükten kaldırıldı.

"Kıbrıs Türklerinin kalkınması en önemli öncelik"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Devletler Hukuku Uzmanı Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin stratejik adımı değerlendirdi: “Kalkınma hedefimiz diyerek Başkan seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs milli dava demiştir. Kıbrıs Türklerinin kalkınması en önemli önceliğimizdir demiştir. Bu koordinasyon kurulu bu kalkınma stratejisinin neticesidir. Bu kalkınma politikasının sonraki hamlesi KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün sağlanması, ambargoların kaldırılmasına dair olacaktır. Kıbrıs Türk’ü sayın Erdoğan’ın kararına minnettardır. Alınan karar adada heyecan yaratmış halka umut sağlamıştır” dedi.