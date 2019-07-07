0553 313 94 23

Türkiye'den kritik adım! Çalışma alanları 'Kıbrıs' olacak

Cumurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile birlikte hayata geçirilecek olan “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” kapsamında Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile iki ülke arasında geçici çalışma grupları kurulabilecek.

07 Temmuz 2019 Pazar 07:16
Türkiye'den kritik adım! Çalışma alanları 'Kıbrıs' olacak

Doğu Akdeniz’de kritik gelişmelerin yaşandığı süreçte Türkiye stratejik bir adım attı. Doğu Akdeniz’de ABD, Yunanistan, İsrail ve GKRY ittifakının içerisinde olduğu enerji paylaşımının yaşandığı dönemde Türkiye kritik bir adım attı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı yardımıcısı ya da bakan görevlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek. KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” oluşturulacak.

Çalışma grupları oluşturulacak

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları kurulabilecek. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenecek.

Gereken hassasiyet gösterilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecek. Genelge ile 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler de yürürlükten kaldırıldı.

"Kıbrıs Türklerinin kalkınması en önemli öncelik"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Devletler Hukuku Uzmanı Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin stratejik adımı değerlendirdi: “Kalkınma hedefimiz diyerek Başkan seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs milli dava demiştir. Kıbrıs Türklerinin kalkınması en önemli önceliğimizdir demiştir. Bu koordinasyon kurulu bu kalkınma stratejisinin neticesidir. Bu kalkınma politikasının sonraki hamlesi KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün sağlanması, ambargoların kaldırılmasına dair olacaktır. Kıbrıs Türk’ü sayın Erdoğan’ın kararına minnettardır. Alınan karar adada heyecan yaratmış halka umut sağlamıştır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 07:16
  1. Doğu Akdeniz
  2. ABD
  3. Yunanistan
  4. İsrail
  5. GKRY
  6. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu
  8. Resmi Gazete
  9. KKTC
  10. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Devletler Hukuku Uzmanı Emete Gözügüzelli
  11. Kıbrıs Türkleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkmenler'den valilik tepkisi: Bu, iradenin dayatılmasıdır
    1. Türkmenler'den valilik tepkisi: Bu,..
    2. Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev..
    3. Başkent'te inanılmaz olay! Beslediği..
    4. Türkiye'den kritik adım! Çalışma..
    5. Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü..
    6. 07.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Kaçırılan genç kız mısır tarlasında..
    8. Beslediği kediler yaşlı adamı..
    9. Kerkük valiliği dayatmasına..
    10. Cezayir'de muhalefet diyalog için..
    11. İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın
    12. Kendilerine polis süsü veren gaspçılar..
    13. ABD Almanya'dan Suriye'ye asker..
    14. Tartıştığı genci silahla öldürdü
    15. Sakarya'da panelvan ile otomobil..
    16. Batman'da kimlik kontrolü yapan bekçi..
    17. Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı..
    18. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    19. Sakarya'da şüpheli ölüm
    20. Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü
    21. Fatih Erbakan: 'Dindar insanlarız'..
    22. Ürdün ve FKÖ'den "Arap Barış..
    23. Korkunç olay! Dinamitle balık avlarken..
    24. Sürenin dolmasına saatler kala..
    25. 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları..
    26. Belediye Başkanı Aydoğan’ın en mutlu..
    27. Gary Medel ile Messi birbirine girdi
    28. Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia..
    29. Arap Koalisyonu Husilerin Suudi..
    30. Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden kaçtığı ortaya çıktı
    Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden kaçtığı ortaya çıktı
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle